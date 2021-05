"Governo Regional vai continuar a apoiar o Clube Desportivo 1º de Maio"

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participou, este sábado, nas celebrações do 96º aniversário do Clube Desportivo 1º de Maio, que tiveram lugar no campo do clube.

Na ocasião, o governante destacou o apoio dado pelo Governo Regional ao 1.º de Maio, quer no que diz respeito à formação, através da Secretaria Regional de Educação (que tutela também o Desporto), quer na parte desportiva.

Com efeito, apontou que o executivo madeirense destina ao 1.º de Maio uma verba de "mais de 100 mil euros por ano para a parte desportiva", além de outros apoios sob a forma de contratos-programa a nível nacional, nomeadamente nas modalidades de futsal e ténis de mesa, "que ascendem aos 60 mil euros anuais".

Confrontado com a promessa de recuperação dos dois balneários do Campo do 1.º de Maio, feita pelo executivo em 2019, Pedro Calado notou que não houve, infelizmente, apoio institucional por parte do nosso Governo da República" que permitisse ao Governo Regional executar todos os projectos previstos para 2020, que ficaram assim adiados "para uma altura mais propícia". Altura essa que poderá ser "já em 2021", disse.

Nós vamos ajudar o Clube Desportivo 1º de Maio a remodelar esta infra-estrutura.

Na sua intervenção, o vice-presidente do Governo Regional deixou ainda uma palavra de reconhecimento "a todos aqueles que fizeram parte do historial do 1.º de Maio", "o 4.º clube a ser fundado na Região", com "feitos de relevo" em distintas modalidades, como o futebol, futsal, ténis de mesa, esgrima e ciclismo.