Eduardo Jesus congratula-se com novas medidas para sector da cultura

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, congratulou-se com o facto de serem permitidos eventos culturais com uma lotação até 50%, conforme revelou ontem o Governo Regional para esta fase de desconfinamento.

"Estas medidas têm um impacto não só sobre o sector cultural, mas também sobre um alargado grupo de actividades que não podiam concentrar mais pessoas e que ficavam limitados na sua acção", disse à margem do evento cultural internacional 'Da democratização à democracia cultural, repensar instituições e práticas', que decorreu hoje no Porto Santo.

O governante frisou que estas medidas só são possíveis devido à evolução pandémica na Região, onde o número de infectados tem vindo a diminuir.

Recorde-se que, de acordo com as novas medidas anunciadas pelo Governo Regional, a partir de hoje, os espectáculos, eventos culturais e conferências podem ter uma lotação até 50% do espaço, mantendo-se as regras de distanciamento em vigor e sem intervalos.