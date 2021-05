Mais quatro alunos com covid-19

A semana começa com mais quatro casos de covid-19 nas escolas da Madeira, embora algumas das situações digam respeito a testes realizados já na sexta-feira.

O mais recente balanço feito pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) dá conta de que um aluno do pré-escolas da Escola Básica do 1.º ciclo/PE de Santo Amaro está infectado com covid-19; o mesmo acontece com um estudante da Escola Secundária de Francisco Franco.

No primeiro caso, 20 crianças e um funcionário cumprem isolamento profilático até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde. No caso do 'Industrial', são 12 os alunos que ficam com aulas à distância.

Testes de sexta-feira revelam dois positivos

Juntam-se a estes dois casos outros tantos identificados na sequência dos 1.633 testes rápidos de antigénio que foram realizados na passada sexta-feira na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada) e na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Foi identificado um aluno infectado com SARS-CoV-2 em cada um destes estabelecimentos de ensino.

Ao DIÁRIO, o director da Levada deu conta de que a turma do aluno do 3.º ciclo que positivou está em isolamento e com aulas não presenciais. Ainda assim, Armando Barreiro salienta que o aluno em causa não frequentava a escola há alguns dias, situação que não foi suficiente para evitar a quarentena dos colegas.

Na escola Gonçalves Zarco, o caso que se confirmou com teste PCR diz respeito a um aluno do ensino secundário, cuja turma está, igualmente, com aulas à distância e em isolamento preventivo. No caso desta escola, saliente-se que foram dois os testes rápidos realizados na última sexta-feira com resultado positivo, embora apenas um tenha sido validado no teste confirmatório.

Alunos das Figueirinhas 'negativos'

Ainda no que respeita a testes rápidos feitos aos alunos, a SRE dá conta de que as 197 crianças da Escola Básica do 1.º ciclo /PE das Figueirinhas testadas foram todas 'negativas'. Estes testes são feitos com amostras de saliva, por serem menos invasivos do que os testes de zaragatoa.

Contactos levam ao isolamento

Também no balanço desta segunda-feira foi revelado que "devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar" uma turma com 22 alunos do Colégio do Infante D. Henrique, no Monte, está em regime de aulas não presenciais até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde.

A SRE dá conta, ainda, de que regressaram ao ensino presencial 16 salas/turmas, num total de 301 crianças/alunos, 17 docentes e dois não docentes, em diversos estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira.