PS-M pede urgência na distribuição das ajudas do FAROL

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira defendeu, hoje, dia 29 de Abril, que o Governo Regional retome, "com a máxima urgência", a distribuição das ajudas no âmbito do Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais (FAROL).

Esta manhã, em conferência de imprensa realizada na Tabua, a deputada Olga Fernandes adiantou que "há pessoas com muitas necessidades nas diferentes freguesias", alegando que este apoio - que é entregue sob a forma de cabaz de produtos de primeira necessidade ou como pagamento da conta da água, luz e gás - "já não é atribuído desde o passado mês de Dezembro".

A também candidata à Câmara Municipal da Ribeira Brava recordou que na tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo da Tabua, no passado dia 6 de Março, questionou a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania a este respeito, sendo que a governante adiantou que os cabazes seriam distribuídos em Março e que as pessoas sinalizadas com fracos recursos económicos receberiam os retroactivos relativos aos meses de Janeiro e Fevereiro.

No entanto "estamos já a chegar a Maio e nada de cabazes”, vinca a socialista, que diz não entender o motivo deste atraso, "até porque este apoio já foi aprovado em Orçamento Regional, em Dezembro".

A parlamentar classificou ainda esta situação de "vergonhosa" e criticou a "inércia" da Câmara da Ribeira Brava na reivindicação junto do Governo Regional, com vista à resolução dos problemas do concelho.