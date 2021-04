A Direcção do Clube Naval do Funchal decidiu "anular todas as iniciativas de comemoração do seu 69.º aniversário", marcadas para o próximo dia 1 de Maio.

Uma decisão tomada após o Governo Regional ter anunciado que se mantêm, até 2 de Maio, as medidas de restrição, no âmbito da pandemia de covid-19.

O CNF informa que a “comemoração formal será remarcada para data ulterior e mediante autorização prévia do Governo Regional da Madeira”.