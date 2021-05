'Toque' entre duas viaturas complica saída da via rápida

Um acidente entre duas viaturas à saída da via rápida na proximidade da 'rotunda do Hospital', está a causar algum embaraço ao trânsito esta manhã, nomeadamente para quem quer chegar ao Funchal.

O 'toque' que ocorreu junto à estação de combustível da Repsol no sentido da entrada na capital, resultou apenas em danos materiais, mas está dificultar a passagem das viaturas que querem sair da via rápida ou venham do Caminho do Pilar.

A esta hora a situação tende a normalizar, mas complica o acesso ao centro, nomeadamente quem decidiu sair na Levada dos Ilhéus, o acesso mais directo ao porto do Funchal, mas alternativa válida para descongestionar o trânsito na zona do acidente.