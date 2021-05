Governo Regional vai decidir ralis "dentro de semana e meia"

Miguel Albuquerque revelou, esta manhã, na visita às obras de beneficiação do Jardim Botânico, que o Governo Regional vai ponderar "dentro de uma semana e meia" a possibilidade de realização de provas de automobilismo na Madeira.

"Vamos ponderar isso dentro de 15 dias. A ideia é que antes do Rali Vinho Madeira há sempre um ou dois ralis de preparação. Mas temos de definir muito bem as regras. Alguns pilotos falaram connosco sobre isso. Mas a questão é como é que vamos concentrar as pessoas no percurso. Temos que estudar essa questão mas não está fora de equação", declarou o presidente do executivo, em resposta a uma questão colocada pelo DIÁRIO sobre a inclusão do automobilismo na lista de modalidades desportivas cujas provas continuam proibidas.

De acordo com Albuquerque, está prevista a realização do Rali Vinho Madeira em Agosto, "porque nessa altura já teremos um grande número de população vacinada". "Vamos avançar com o Rali Vinho Madeira como foi no ano passado, sem a prova na Avenida do Mar, e correu bem, com excepção de alguns troços onde as pessoas se concentraram mais", completou.