Saúde e Economia participam em webinar internacional sobre: ‘Tecnologia em Saúde no contexto pandémico’

O Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e o Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, participaram, esta tarde, num webinar sobre: ‘Tecnologia em Saúde no contexto pandémico’. A iniciativa foi promovida pela Premivalor no âmbito do projeto de parceria H-INNOVA -Health Innovation Hub, e envolve o Governo Regional da Madeira.

Na ocasião, o secretário regional da Economia defendeu que Madeira tem condições tecnológicas, ambientais e de segurança, favoráveis ao desenvolvimento de ecossistemas de negócio sustentáveis e globais em diversas áreas. “Há um ambiente económico estimulante e propício ao investimento”, sublinhou Rui Barreto.

O governante apresentou a Região como local privilegiado para a inovação e para os empreendedores trabalharem e viverem num ambiente “inspirador e seguro”, tendo sublinhado necessidade, cada vez maior, de iniciativas de inovação colaborativas juntando universidades, centros de investigação, instituições públicas e organizações/empresas numa abordagem integrada. Rui Barreto considera que os projetos empreendedores e os negócios inovadores, na área da Saúde e do bem-estar, são fundamentais para o desenvolvimento futuro da Região.

Por sua vez, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos destacou a importância desta iniciativa e o facto de estarem neste momento associadas ao H-INNOVA, 81 instituições, universidades e centros de investigação o que no seu conjunto irão potenciar o novo Hospital Central da Madeira, como uma referência para uma vertente de Data Science o que poderá ser alavancado com a existência de um Data Lake para a área da Saúde que permita a realização de investigação científica em áreas estratégicas.

Esta é uma iniciativa do Governo Regional da Madeira em parceria com a PremiValor Consulting e outras empresas de referência, em colaboração com Universidades nacionais e internacionais.

O H-INNOVA – Health INNOVAtion HUB é um acelerador de inovação para a área da saúde que tem como objetivo contribuir para a implementação de projetos inovadores através de um ecossistema de incubação de ideias, constituído por entidades públicas e privadas de referência no setor da saúde.