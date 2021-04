Siga aqui em directo a Cimeira das Regiões de Saúde 2021

'Plano de Recuperação e Resiliência: O Papel das Regiões de Saúde' é o tema escolhido da Cimeira das Regiões de Saúde, um evento com formato híbrido a partir do Funchal que se realiza esta terça e quarta-feira.

Esta iniciativa do Fórum Hospital do Futuro e com o patrocínio da Sanofi e da Sectra, contando com a participação de Pedro Ramos (secretário regional de Saúde da Madeira), que preside e as intervenções de Clélio Toste de Meneses (secretário regional da Saúde e Desporto), Arlindo Nascimento do Rosário (ministro da Saúde e Segurança Social de Cabo Verde) na mesa de abertura.

Os objectivos desta iniciativa de partilha de experiências entre Regiões de Saúde são os de contribuir para o fortalecimento dos laços de colaboração inter-organizacional em saúde, incluindo a participação activa da sociedade civil, na procura contínua de ganhos em saúde e reforçando a importância do papel que as Regiões de Saúde podem desempenhar.