Rui Costa será o árbitro do Marítimo-Gil Vicente

Rui Costa é o árbitro nomeado para o Marítimo - Gil Vicente, um dos jogos que marcam o arranque da 31.ª jornada da Liga NOS, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O juiz do Porto terá como árbitros auxiliares Nuno Manso e João Bessa Silva, enquanto o quarto árbitro será João Casegas.

No que diz respeito ao video-árbitro, na Cidade do Futebol estarão Bruno Esteves (VAR) e Bruno Jesus (AVAR).

De referir que esta partida está agendada para as 19 horas, desta quarta-feira, no Estádio do Marítimo, num duelo entre duas formações que lutam pela manutenção na I Liga. Os verde-rubros partem para este encontro no 12.ª lugar com 33 pontos, enquanto a equipa de Barcelos está na posição abaixo com 32 pontos.

Nuno Almeida dirige o Moreirense - Nacional

Quanto à outra formação madeirense na I Liga, o Nacional, desloca-se esta quinta-feira a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense, em partida agendada para as 15 horas, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Para esta partida a FPF nomeou o árbitro Nuno Almeida (Algarve) que terá como auxiliares André Campos e Carlos Campos, e ainda Marcos Brazão, como quarto árbitro. Já na Cidade do Futebol estarão Vasco Santos (VAR) e Bruno Rodrigues (AVAR).

Os alvinegros partem para este encontro no último lugar da tabela classificativa, com 24 pontos, enquanto o Moreirense ocupa o oitavo posto com 36 pontos.