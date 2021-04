Rui Alves vai recandidatar-se à presidência do Nacional

Rui Alves vai voltar a encabeçar uma lista candidata às eleições do Nacional.

Entendi ser meu dever me recandidatar à presidência da direcção do Nacional, para o próximo triénio. Rui Alves, presidente do Nacional

O actual presidente do clube assumiu a sua recandidatura, numa entrevista ao DIÁRIO, que pode ler na edição impressa deste sábado, 1 de Maio.

O dirigente revela que está a preparar um programa assente numa “ambição responsável”, para não colocar "a instituição em perigo, a troco de sonhos imediatos".

Aos sócios deixa um apelo no sentido de terem "muito cuidado com os paraquedismos", que já "levaram à falência de grandes instituições desportivas".

Rui Alves aborda o posicionamento do actual presidente da Assembleia geral, uma das vozes mais críticas internamente.

Sobre a campanha, defende que não deveria acontecer com competições em andamento, sobretudo quando a equipa ainda está a enfrentar "um grande desafio".

Na luta pela manutenção, o presidente acredita que o Nacional vai ganhar:

"Acredito que já este sábado em Alvalade, vai acontecer um volte-face da história desta época na I Liga."

Nesta altura, os sócios do Nacional têm duas opções: Daniel Meneses e Rui Alves já se assumiram como candidatos para as eleições do clube, que vão decorrer em Junho.