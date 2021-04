Mascotes de Marítimo e Braga passearam pela Madeira

Marítimo e Braga têm encontro marcado para esta noite (20h30) no jogo que abre as hostilidades da 30.ª jornada da I Liga. Numa acção publicitária ao principal patrocinador de ambos os emblemas, as mascotes de insulares e arsenalistas juntaram-se num vídeo promocional ao desafio.

O 'Garras' levou então o 'Brácaro' a passear pela Madeira, guiando a mascote do Braga pela Rua Fernão de Ornelas, Mercado dos Lavradores ou Cabo Girão, num itinerário que culmina com uma visita ao museu e estádio do Clube Sport Marítimo.