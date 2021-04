Marítimo e Braga apoiam 'Heróis do Desporto'

As equipas de futebol do Marítimo e do Braga entraram ontem em campo, para o jogo da 30ª jornada do campeonato, unidos pela iniciativa 'Heróis do Desporto'. A ação, da Betano, que patrocina ambas as equipas, tem como objectivos contribuir para dinamizar a actividade desportiva e apoiar atletas amadores e instituições desportivas a alcançarem os seus sonhos.

“Com esta acção, a Betano pretende apoiar a comunidade, nomeadamente todos aqueles que são apaixonados pelo desporto, mas que, por alguma razão, precisam de uma ajuda extra para atingirem os seus objectivos”, afirma Ricardo Branquinho, Country Manager da Betano em Portugal.

O responsável explica que “o apoio da Betano pode traduzir-se na aquisição de equipamento, no financiamento da participação numa prova desportiva, ou em qualquer outra necessidade que permita aos atletas amadores concretizarem os seus sonhos”.

“Os objectivos dependem de cada herói, pelo que todos os projectos são válidos”, sublinha Ricardo Branquinho, Country Manager da Betano em Portugal.

A iniciativa insere-se na política de responsabilidade social da empresa e visa ainda promover o desenvolvimento do desporto amador em Portugal.

Podem participar no programa todos os atletas amadores ou grupos de atletas amadores, maiores de idade e sem limitação de idade.

As candidaturas para o 'Heróis do Desporto' podem ser realizadas em nome individual ou colectivo, através do site herois.pt. Estas serão posteriormente analisadas e selecionadas por um painel de jurados.