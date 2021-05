Governo Regional promete obras "para dar gás às campanhas" em ano de eleições

De acordo com o deputado Carlos Coelho, a reação da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), noticiada pelo DIÁRIO, "sobre um anúncio de obras há muito prometidas e que continuam sem sair do papel na Estrada Regional 209, na Ponta do Sol, atribui mais razão ao protesto do PS-Madeira".

Em comunicado de imprensa, refere que "a reconstrução da ER 209 Salões-Barreiro, enunciada na resposta da SREI, surge no PIDDAR (Orçamento Regional) há anos, inclusive com mais de 2,2 milhões de euros para pagamentos em 2020". "Pagamentos de uma intervenção que não aconteceu", atira o socialista.

O deputado do PS-M diz já ser "hábito, em ano de eleições, o Governo Regional prometer ou anunciar obras para dar gás às campanhas dos candidatos da mesma cor política", mas depois das eleições "a promessa voltar para a gaveta para ser reutilizada mais tarde".

Para Carlos Coelho um "exemplo flagrante é a construção da Via Expresso para os Canhas, promessa por várias vezes repetida ao longo das últimos 20 anos e que voltou este ano a aparecer no Orçamento Regional, como engodo para a população para apresentar provavelmente como uma nova conquista pelos candidatos do PSD à Câmara da Ponta do Sol".

Acrescenta ainda que, "desde o início do mandato, que o executivo PS na autarquia da Ponta do Sol faz chegar ao Governo Regional uma série de necessidades impossíveis de realizar apenas com o orçamento camarário, sendo que, até ao presente momento, não houve a menor abertura para estabelecer contratos-programa com o município para nenhuma dessas reivindicações".

"Ainda em Janeiro de 2020, Miguel Albuquerque admitiu estudar uma solução para a estrada dos Anjos, sendo que até agora não houve desenvolvimentos", sustenta.

No seu entender, "além de pouco ajudar, o Governo Regional só tem contribuído para aumentar os problemas daquele município, deixando cicatrizes na serra e no mar, basicamente em tudo o que é da sua responsabilidade".

"Veja-se o exemplo da Marina do Lugar de Baixo, da Lagoa do Lugar de Baixo e até do enrocamento da Vila, que foi alvo de uma intervenção atabalhoada do Governo no ano passado e que já está pior do que estava nessa altura", concluiu.