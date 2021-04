Raquel denuncia “estratégia desastrosa” em ano de eleições

Foi aprovada por maioria, com a abstenção da CDU e do deputado independente Roberto Vieira, a proposta de Minuta do contrato-programa a celebrar com a SocioHabitafunchal E.M., assunto que motivou muita discussão durante a apreciação do mesmo, sobretudo por parte do PSD, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal.

Na última intervenção, antes da votação, Raquel Coelho, do PTP, acusou o executivo municipal da Coligação Confiança de ter uma “estratégia desastrosa para um ano que vamos enfrentar eleições”. Criticou que em ano eleitoral a opção do executivo de Miguel Silva Gouveia – ausente a cumprir isolamento profiláctico – tenha sido cortar no apoio à empresa municipal com a gestão da habitação social no concelho.

“Também não queria continuar” respondeu a Madalena Nunes, ao concluir que “claramente não há condições de trabalho” para quem tem a responsabilidade do Desenvolvimento Social.

Antes, Fábio Bastos, do PSD, também concluiu que a autarca “não tem condições para continuar” tendo em conta a “situação dramática” que afecta os trabalhadores da SocioHabitafunchal.