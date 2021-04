JPP acusa o Governo Regional de "defraudar a população" no IMI a cinco prestações

O JPP afirmou hoje, dia 29 de Abril, em conferência de imprensa, ter recebido "diversas denúncias" de pessoas que se sentem "defraudadas" pelo Governo Regional no que concerne à promessa feita pelo executivo madeirense, através do vice-presidente Pedro Calado, do faseamento do pagamento de IMI em cinco prestações.

"Este compromisso divulgado em diversos meios de comunicação social e que alimentou a esperança de muitas famílias, não se reflectiu nas notas de liquidação emitidas", apontou Rafael Nunes.

O vice-presidente do Grupo Parlamentar do JPP e porta-voz da iniciativa, recordou que, no final do ano passado, o JPP levou a plenário uma proposta de alteração da Lei Nacional para que o IMI fosse pago em cinco prestações com o objectivo de apoiar as famílias, com particular foco naquelas que se encontram numa situação de vulnerabilidade.

“Este pagamento, no nosso entender, seria um apoio directo e fundamental para estas famílias porque representaria um alivio significativo no seu orçamento”, sustentou, acrescentando que "dada a importância e pertinência do tema, o que se esperava dos nossos governantes é que cumprissem o que foi prometido".