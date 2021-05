Vídeo ilustra adrenalina da descida no Carro de Cesto do Monte

Os Carreiros do Monte retomaram, esta segunda-feira, a sua actividade e foram largas dezenas de pessoas que optaram por este programa. A reportagem do DIÁRIO subiu ao Monte no Teleférico do Funchal, que também hoje voltou ao activo. É através de um vídeo que partilhamos consigo esta experiência, que volta a estar acessível a todos os que estejam interessados.

Carreiros e teleférico do Monte retomam a actividade e já registam movimento Cerca de 90 turistas já viajaram de Carro de Cesto até ao meio-dia desta segunda-feira

No fundo, este foi um dia em que a palavra mais escutada foi “esperança”. “Foi uma alegria imensa ver estes colaboradores chegarem aqui hoje, bastante alegres e ver também quem nos procura a viver esta adrenalina dos carros de cesto”, disse ao DIÁRIO José Caetano, relações públicas da Associação de Carreiros do Monte.

A retoma do turismo deverá trazer mais procura, mais descidas dos carros de cesto e mais ânimo para o futuro.