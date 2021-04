Francisco Martins ao piano hoje no vídeo 'Arts Online'

O madeirense Francisco Martins interpreta hoje, ao piano, o tema ‘What are you doing the rest of your life’, música do compositor Michel Legrand para o filme ‘Happy Ending’, que na década de 70 do século XX se tornou num dos maiores êxitos musicais pela voz de Barbra Streisand. Este é o destaque desta quarta-feira do ‘Arts Online’, iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, para ver a partir das 19 horas ou revisto mais tarde no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.

Francisco Martins é um artista que começou muito cedo a actuar em espectáculos: desde os 13 anos. Desde 1976 passou a actuar em várias unidades hoteleiras da Madeira. O músico tem sido responsável por vários projectos artísticos dos quais se destacam ‘Saudades do Max’, ‘Madeira a Cantar’ e mais recentemente ‘Made in Madeira’.

A gravação do vídeo que será exibido hoje decorreu na Fortaleza de São Tiago, localizada na Zona Histórica de Santa Maria Maior e que foi construída por volta de 1614 com o objectivo de proteger a cidade dos ataques dos corsários e piratas. Em 1767 foi ampliada, tendo sido ao longo da sua existência utilizada para vários fins. A Fortaleza pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 15h30.