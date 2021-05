CMF distribui 285 mil euros por 86 entidades desportivas em 2021

A Câmara Municipal do Funchal vai atribuir, este ano, 285 mil euros de apoios financeiros ao Associativismo e a Actividades de Interesse Municipal a 86 entidades desportivas do concelho, refere a autarquia através de comunicado.

Entre as principais associações apoiadas em 2021 estão a Associação de Atletismo da RAM, a Associação de Bridge da Madeira, a Associação de Motociclismo da Madeira, a Associação de Natação da Madeira, a Associação Regional de Canoagem da Madeira, o Club Sports Madeira, o Club Sport Marítimo, o Clube Desportivo Nacional, o Clube Desportivo Recreativo Santanense, o Clube Naval do Funchal, o Futebol Clube Bom Sucesso, a Prestige Dance - Clube de Dança Desportiva, o Clube Desportivo "Os Especiais", o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, o Ciclo Madeira Clube Desportivo, a Associação Regional de Triatlo da Madeira, a Associação de Surf da RAM, a Associação de Futevólei da RAM, a Associação Clube de Motards da Madeira e a Associação de Ciclismo da Madeira.

"É um sinal dado pela CMF com vista à retoma da actividade desportiva, transmitindo plena confiança às associações e agentes desportivos que desenvolvem as suas iniciativas no Funchal" Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF

“O ano passado foi muito duro a todos os níveis, no que concerne à organização de eventos, mas estamos optimistas de que será possível recuperar a dinâmica desportiva que notabilizou a cidade ao longo dos próximos meses, à medida que evoluir o processo de desconfinamento”, adianta.

Lembra a CMF que, em 2020, "num ano fortemente marcado pelas condicionantes da pandemia", a autarquia liderada por Miguel Silva Gouveia deliberou apoios a 51 associações, no valor de 192 mil euros.

Miguel Silva Gouveia reforça que o Município tem mantido, desde o início da crise pandémica, uma relação de grande proximidade com os agentes desportivos do concelho, “no sentido de estruturar da melhor maneira possível a resposta aos constrangimentos existentes, gerindo os adiamentos e todas as adaptações de provas que foram necessárias realizar, e salvaguardando a defesa do interesse público e a importância para a cidade de que o máximo número de eventos pudesse efectivamente realizar-se, cumprindo todas as exigências de segurança.”