Iniciaram-se hoje obras de consolidação da faixa de rodagem do Caminho dos Três Paus à Viana

Esta manhã iniciaram-se as obras de consolidação da faixa de rodagem do Caminho dos Três Paus à Viana, na freguesia de Santo António.

A intervenção representa um investimento camarário de cerca de 10 mil euros e tem um prazo de execução previsto de duas semanas.

O vereador com o pelouro das Obras Públicas na Câmara Municipal do Funchal, Rúben Abreu, explicou que, na sequência de um deslizamento de terras, que se verificou no local e que levou ao abatimento de parte da via do Caminho dos Três Paus à Viana, será procedida à construção de um novo muro em betão armado para servir de suporte à estrada e também à reabilitação da faixa de rodagem.

“Esta é uma intervenção relativamente complexa no sentido de repor todas as condições de segurança à circulação, quer para os condutores e as suas viaturas, quer para os peões que percorrem este troço”, frisou.

O vereador conclui dizendo que “este executivo camarário tem reunido ao longo do mandato diversos esforços, com o intuito de canalizar investimentos para as zonas altas do Funchal, um propósito que tem vindo a ser cumprido em diferentes áreas estratégicas e que abrangem, entre outras, as novas acessibilidades, as pavimentações, e o saneamento básico, fazendo a diferença na qualidade de vida das pessoas que ali vivem".