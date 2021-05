Miguel Silva Gouveia enalteceu aposta da CMF nas entidades desportivas do concelho

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, marcou presença hoje, tal como é tradição, nas comemorações do 96º aniversário do Clube Desportivo 1º de Maio, tendo sido acompanhado, na ocasião, pela vereadora do Desporto na CMF, Dina Letra.

“Este é um dia muito especial para o Funchal, e se por um lado é marcado pelas comemorações religiosas do Padroeiro da cidade, por outro, também tem indissociável a comemoração do aniversário de uma instituição desportiva de referência como o Clube Desportivo 1º de Maio, que há 96 anos assume um trabalho de formação para a cidadania de milhares de jovens funchalenses, o que nos orgulha a todos”, começou por dizer o presidente.

Recordando que a Câmara do Funchal tem sido "um firme parceiro do clube ao longo dos últimos anos", e que "esta parceria permitiu fazer o novo campo sintético do Palheiro Ferreiro", Miguel Silva Gouveia elogiou “a forma como o clube se tem sabido adaptar em tempo de pandemia, para poder manter as suas iniciativas”.

Miguel Silva Gouveia congratulou-se ainda com o facto do ser executivo “apoiar de forma transparente todas as associações desportivas do concelho que se empenham nesse desígnio maior que é formar cidadãos através do desporto".

"É por isso que aprovámos, esta semana, o apoio a 86 entidades desportivas, incluindo ao Clube Desportivo 1º de Maio, num valor global que ascendeu a 285 mil euros”, sustentou.

Num ano fortemente condicionado pela pandemia, defendeu ainda "que é preciso retomar a prática desportiva em segurança", assumindo que o Funchal é hoje "uma referência nacional em termos de gestão desportiva, mesmo durante a crise pandémica".