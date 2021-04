CMF investe 214 mil euros em seguros para protecção dos 1.700 funcionários

A Câmara Municipal do Funchal investiu, para o ano de 2021, 214 mil euros na aquisição de serviços de seguros para protecção dos cerca de 1700 colaboradores camarários que se encontram atualmente em funções. As apólices de seguro variam desde o Ramo Automóvel, Multirriscos, Acidentes de Trabalho, Responsabilidade Ambiental e Bombeiros (Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses, profissionais e não profissionais).

O Presidente da Autarquia, Miguel Silva Gouveia, salienta que “a CMF está permanentemente empenhada na valorização dos trabalhadores municipais, fazendo, para o efeito, a melhor gestão possível ao nível dos Recursos Humanos, e dos meios logísticos e operacionais existentes, no sentido de garantir condições de trabalho de excelência e salvaguardar, igualmente, as ações diárias de todos os colaboradores ao serviço do Município do Funchal e da causa pública.”

“Como tal, assumimos como prática regular a aquisição de serviços de seguros que se enquadrem nas atividades que os funcionários desenvolvem, de forma a garantir os recursos apropriados para recorrer em caso de ocorrência de adversidades, quer a pessoas, quer a bens”, acrescentou o autarca.

Miguel Silva Gouveia conclui que “para além de uma proteção individual em contexto de trabalho, a contratação de alguns destes seguros é também uma proteção para as famílias dos nossos trabalhadores. A CMF vai continuar a implementar medidas que promovam a eficiência, a sustentabilidade e a melhoria contínua dos serviços camarários, quer junto do pessoal afeto aos nossos quadros, quer à população funchalense.”