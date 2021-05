Vídeo mostra homenagem aos bombeiros da Região

A Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira está hoje a homenagear todos bombeiros, na sequência das comemorações do Dia do Bombeiro, que se assinalou no passado dia 4 de Maio.

Como a pandemia obrigou ao cancelamento das festas, esta entidade optou por visitar todos os quarteis, circulando com uma viatura ligeira de combate a incêndios com uma chama acesa, “de forma a agradecer todo o trabalho que tem sido feito por estes profissionais, homens e mulheres, em prol da causa do socorro e da emergência”. A marcha iniciou-se na Calheta e em cada quartel que passaram saiu uma viatura a acompanhá-los.

Como forma de reconhecimento a Federação ofereceu uma lembrança a cada elemento.

Martinho Freitas, presidente da Federação elogiou o “excelente trabalho”, garantindo que “os bombeiros da Região têm respondido à altura”. “Conseguiram e conseguem todos os dias estar em prontidão para as necessidades e no tempo de pandemia com uma organização diferente não deixamos de dar o nosso contributo para que o socorro e a emergência estivessem salvaguardados na Região Autónoma da Madeira”, acrescentou.