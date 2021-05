Diocese do Funchal recebeu uma denúncia de abuso sexual no ano passado

A Diocese do Funchal foi uma das quatro dioceses portuguesas que no ano passado receberam denúncias de abuso sexual de menores ou adultos vulneráveis, segundo revela hoje o jornal Público. De acordo com a mesma fonte, um ano depois da criação das comissões dioceses para lidar com os queixas de alegados abusos, foram registadas quatro denúncias nas dioceses de Braga, Bragança e Funchal. No entanto, as várias situações estavam prescritas, por serem antigas, ou já estavam a ser investigadas.

O DIÁRIO contactou esta manhã o coordenador do gabinete de comunicação diocesano, padre Marcos Gonçalves, para conhecer a posição da Diocese do Funchal sobre o tema, mas não obteve resposta.

A última denúncia de alegados abusos na Diocese do Funchal tem cerca de três anos. O Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Funchal abriu um inquérito que tinha como suspeito o padre Anastácio Alves, na sequência de uma denúncia recebida em finais de Junho de 2018 por parte de uma Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em risco de um concelho de fora do Funchal. A alegada vítima dos abusos desse caso estava ao cuidado de uma familiar já idosa, residente numa freguesia rural. Na altura o sacerdote visado estava colocado em Paris mas no final de 2018, na sequência da denúncia, pediu à Diocese do Funchal a sua dispensa de funções sacerdotais.