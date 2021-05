Testes à covid-19 no Campo da Barca todos negativos

A testagem à covid-19 aos funcionários do edifício do Campo da Barca terminou, esta manhã, com todos os resultados negativos.

O anúncio partiu da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), no seguimento de uma visita realizada hoje por Pedro Fino ao edifício em causa, na qual foi acompanhado pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil.

Todos os funcionários do prédio e de todos os serviços que lá funcionam (SREI, IHM- Investimentos Habitacionais da Madeira, Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas), bem como ao corpo de segurança, foram testados contra a covid-19. Ao todo, neste sábado de 29 de Maio, foram realizados "mais de três centenas de testes", precisou Pedro Ramos.

Esta iniciativa aconteceu devido a um caso positivo detectado, na passada quinta-feira, na cafetaria do edifício.

Na ocasião, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas anunciou que, de 15 em 15 dias, passarão a ser disponibilizados testes antigénio aos funcionários do edifício.

Já o secretário regional de Saúde e Protecção Civil apelou à população para que adopte "todos os comportamentos necessários de prevenção" e para que adira à testagem.