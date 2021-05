Bebé terá sido raptado do Hospital do Funchal pelos próprios pais

Um bebé recém-nascido foi alegadamente raptado do Serviço de Obstetrícia Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos próprios pais. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira, o que provocou algum aparato naquela unidade de saúde.

Segundo o DIÁRIO apurou, um casal toxicodependente e sem-abrigo foi interceptado pela Polícia de Segurança Pública junto à praça de táxis do Hospital, alegadamente depois de ter raptado o próprio filho.

A mãe terá tido alta após o parto, mas dadas as condições dos progenitores, a criança deveria ficar ao cuidado dos serviços de saúde até que fosse decidido pelo Tribunal de Família e Menores se seria ou não entregue aos pais.

Uma decisão que os deixou revoltados, levando a que saíssem do Hospital com o bebé sem que tivessem autorização para tal. Além disso, o pai terá ameaçado alguns profissionais de saúde com uma arma branca para conseguir levar a sua avante.

O DIÁRIO tentou esclarecer a situação junto do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), que para já recusa fazer qualquer declaração sobre o assunto. Sabe-se que a criança está, neste momento, no Serviço de Pediatria do mesmo Hospital.