Vídeo com imagens recolhidas pelo drone do COM nas buscas por desaparecido no Caniço

O Comando Operacional da Madeira está empenhado nas buscas pelo homem de 54 anos, desaparecido desde sábado, no mar na zona da Atalaia, Caniço. Os militares recorrem a um drone para ter acesso a zonas mais remotas e uma visão aérea do mar.

Nas imagens é possível perceber parte do trabalho de vigilância que foi feito por esta equipa durante o dia de ontem. Esta foi a primeira missão desde que foi assinado, no passado mês de Abril, o protocolo entre o EMGFA, através do COM e o SANAS, para cooperação ao nível do emprego das capacidades de veículos aéreos não-tripulados.