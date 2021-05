Reabertura de portos aos cruzeiros em Espanha é oportunidade para a Madeira

Os navios internacionais de cruzeiro podem atracar em portos espanhóis a partir de 7 de Junho, anunciou hoje o Governo espanhol, suspendendo assim, as restrições impostas no início da pandemia de covid-19.

Numa altura em que apenas Canárias recebia navios de cruzeiro, em operações entre as ilhas vizinhas da Madeira, esta reabertura ao exterior significa que a parceria entre os dois portos pode voltar a funcionar, assim entendam as companhias de cruzeiro. O Porto do Funchal não recebe navios de cruzeiro desde Dezembro do ano passado, tendo visto apenas duas escalas desde 14 de Março do ano passado.

Depois do anúncio de um cruzeiro entre Madeira, Porto Santo e as nove ilhas açorianas, operação que começa a 10 de Junho e organizada pela Agência Abreu e pela portuguesa Mystic Cruises, com o navio 'World Voyager', a notícia de reabertura dos portos espanhóis poderá fazer surgir novas escalas ainda este verão, algo que ainda não está confirmado.

A decisão prende-se com o abrandamento da circulação do vírus na Europa, de onde provém a maioria dos navios, e ao aumento da vacinação, justificou em comunicado o Ministério dos Transportes.

Para esta decisão contribuiu também a diminuição dos casos de covid-19 nas áreas onde a maioria dos navios atraca.

A proibição de atracagem em Espanha foi imposta em meados de março do ano passado.

Antes da pandemia, a Espanha era o segundo destino da Europa para escalas de navios de cruzeiro, que desempenham um papel importante na economia, segundo o ministério.

Em 2019, o setor contribuiu com cerca de 2,8 mil milhões de euros para o Produto Interno Bruto espanhol, correspondendo a cerca de 50.000 empregos e 1,5 mil milhões de euros em salários, disse o ministério, citando dados da associação do setor.

Com quase 80.000 mortes e mais de 3,6 milhões de casos, a Espanha foi duramente atingida pela pandemia, mas o número de casos diminuiu consideravelmente à medida que seu programa de vacinação se acelerou.