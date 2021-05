Facturação baixou 21,6% na Região

Entre Março e Dezembro de 2020, a facturação na Região diminuiu cerca de 21,6% em relação ao período homólogo, uma queda superior à observada a nível nacional (-14,3%) em 7,3 pontos percentuais (p.p.). Os dados foram divulgados, pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em informação do E-fatura.

No contexto das sete regiões NUTSII, apenas o Algarve (-27,4%) ultrapassou a Madeira na dimensão da redução de facturação. À posição do Algarve e da Madeira como as regiões do país com uma diminuição mais pronunciada do valor de facturação não é alheia a dependência do turismo em ambas as economias essas quedas reflectem a dimensão desta actividade.

A Área Metropolitana de Lisboa (-18,2%) também apresentou uma redução superior à média nacional, contrariamente à Região Autónoma dos Açores (-12,9%), Alentejo (-10,1%), Norte (‑9,6%) e Centro (-9,1%).

Divindindo o período em análise em dois subperíodos: de Março a Julho (que coincidiu parcialmente com medidas mais restritivas de combate à pandemia, nomeadamente com confinamento da população) e de Agosto a Dezembro de 2020, verifica-se que a queda homóloga no valor de facturação foi superior no primeiro período (-25,2%) comparativamente ao segundo (-18,2%). Em ambos os subperíodos, a Região registou um desempenho mais negativo do que a média nacional, em 6,3 p.p. e 8,4 p.p., respectivamente.

A desagregação segundo os ramos de actividade mostra que, entre Março e Dezembro de 2020, as “actividades de alojamento” (-73,3%), as actividades artísticas, de espetáculos e recreativas (-57,1%) e as actividades administrativas e de apoio (-50,1%) apresentaram as maiores quedas nos valores de facturação comparativamente ao mesmo período de 2019, que nos referidos ramos ficaram abaixo dos 50% do valor contabilizado entre Março e Dezembro.

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) solicitou ao Instituto Nacional de Estatística (INE)dados detalhados sobre o impacto da Covid-19 nas economias regionais, com base em informação do E-fatura, com objectivo de analisar os impactos nas unidades económicas da Região por ramo de actividade.

No quadro de protocolo entre a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e o INE, este Instituto recebe informação sobre o E-fatura, o que permite avaliar o comportamento da economia numa perspectiva mais fina, com detalhe regional. A análise refere-se ao período entre Março e Dezembro de 2020, por comparação com o intervalo de meses homólogos, explica a DREM em comunicado.