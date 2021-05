Funcionários do edifício do Campo da Barca testados à covid-19 amanhã e sábado

Os cerca de 500 funcionários que trabalham no edifício do Governo Regional do Campo da Barca vão ter todos testados entre amanhã e depois. Este rastreio surge na sequência de mais um caso de covid-19 identificado hoje entre um dos funcionários da cafetaria que ali existe.

O espaço onde funciona o bar foi prontamente encerrado e será alvo de um desinfecção esta sexta-feira. Os colegas que contactaram directamente com a pessoa infectada foram isolados e submetidos a um primeiro teste rápido de antigénio que se revelou negativo. Na próxima semana estas pessoas serão submetidas a teste PCR.

Ao DIÁRIO, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), entidade gestora do edifício, esclareceu que este é o quinto caso activo entre os funcionários das três entidades do Governo Regional que ali estão integradas, nomeadamente a própria SREI, a Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas e a Investimentos Habitacionais da Madeira (que faz parte da Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania).

À parte do caso hoje identificado, os restantes quatro infectados foram identificados nas semana passada e na semana anterior.

Face a esta situação e por uma questão de precaução, foi decidido testar todos os funcionários dos vários serviços, bem como os funcionários da empresa de vigilância que ali prestam serviço.

O rastreio, que decorrer no próprio edifício, vai ser feito por uma farmácia que integra a lista de estabelecimentos com quem o Governo Regional estabeleceu um acordo para a testagem gratuita e massiva da população madeirense com mais de 16 anos. Ficam excluídos desta testagem os funcionários que tenham sido testados recentemente ou que tenham teste já agendado.

A SREI realça que todas as medidas implementadas foram tomadas seguindo as indicações das autoridades de saúde regionais.