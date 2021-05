Briga entre vizinhos acaba no hospital

Um homem e uma mulher, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, foram transportados esta madrugada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de uma agressão ocorrida na Rua do Comboio, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, tratou-se de uma briga entre vizinhos, pouco depois da meia-noite.

Um deles apresentava uma lesão no sobrolho e outro um corte num braço.

O socorro às vítimas foi prestado por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa.