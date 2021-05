Panela esquecida ao lume mobilizou bombeiros

Uma panela esquecida ao lume, com possível princípio de incêndio, levou neste início de noite os Bombeiros Voluntários Madeirenses a deslocarem-se ao apertado Caminho do Desterro, no Monte.

No entanto nada detectaram na habitação, uma das que fica naquela estrada nas traseiras do Teleférico (serve de acesso ao parque de estacionamento) e estende-se desde as Babosas até ao cruzamento com o Caminho de Santo António dos Capuchos e a Rua da Portada de Santo António.

Pouco depois de conferir que tinha sido falso alarme, a equipa enviada para o local regressou ao quartel.