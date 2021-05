TáxisRam elogia apoio de 150 euros da Câmara de Machico

Em reação ao anúncio da criação de um apoio ao comércio local por parte da Câmara Municipal de Machico, a associação TáxisRam enalteceu o compromisso assumido por Ricardo Franco que agora é colocado em prática.

De acordo com o presidente daqueles empresários de táxi, na reunião realizada no início de Março deste ano com o autarca, foi pedido um apoio aos taxistas locais , com o valor agora definido de 150 euros para que possam atestar as viaturas com combustível.

Porto Santo e Machico prometem ajudas aos taxistas Associação TaxisRam aplaude o pacote de medidas que está sendo preparado

Paulo Pereira louva, assim a iniciativa noticiada hoje que abrange todo o comércio local de Machico, num valor global de 90 mil euros em 'vouchers' a serem levantados até Agosto.