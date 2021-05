TaxisRam aplaude "decisão democrática"

O presidente da TaxisRam diz ter saído esta manhã da secretaria regional da Saúde “satisfeito” com aquilo que ouviu de viva voz de Pedro Ramos, sobretudo com a clarificação do governante relativamente aos serviços de transporte de doentes não urgentes. Paulo Pereira adianta que “a escala será rotativa entre a AITRAM e a TaxisRam”, o que lhe agrada.

“Julgamos que assim está correcto e não como vinha sendo efectuado com a escala a ser entregue apenas a AITRAM”, aplaudiu a medida, no seu entender “mais democrática”.

Há cerca de um mês o SESARAM suspendeu o acordo existente desde 2018 de modo a incluir a nova associação de táxis dando cumprimento ao princípio da igualdade, transparência e da concorrência.

Anteriormente o SESARAM já explicou ser “alheio a quaisquer questões entre as diversas associações, tendo só todo o interesse em garantir a igualitária distribuição dos serviços de táxis, independentemente da associação a que os taxistas pertençam (ou não, pois não é requisito obrigatório ser associado), de forma a que o utente do SESARAM tenha sempre o seu transporte assegurado”.