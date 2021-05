'ELYSIAN', mais um iate de luxo em escala no Funchal

Chegou à Madeira nesta manhã de sexta-feira, 28 de Maio de 2021, mais um iate de luxo, daqueles que desperta a atenção. Embora seja naturalmente menor do que um navio de cruzeiro, a chegada de um destes luxos flutuantes como é o 'ELYSIAN' numa época em que o Porto do Funchal está 'órfão' dos gigantes dos mares.

Este iate vem do Porto de Saint Thomas, nas Ilhas Virgens norte-americanas, nas Caraíbas, após 10 dias de travessia do Atlântico. Encontra na Madeira o porto seguro para descanso da tripulação.

Foto DR

Uma embarcação construída em 2009 nos estaleiros Abeking & Rasmussen, o 'ELYSIAN' já se chamou 'ELANDESS' (até 2014), pode transportar até 12 passageiros nas suas 6 cabines (1 master, 1 vip, 2 twin e 2 convertíveis), servidos por até 16 tripulantes.

Com 60 metros de comprimento, 10,7 metros de largura e 3,53 metros de calado, pesa

1.090 Tonelagens de arqueação bruta, atingindo a velocidade cruzeiro de 14 nós.

Está no mercado de aluguer de luxo, custando nesta altura de Verão a módica quantia de 350 mil euros por semana, mais despesas. No Inverno, custa 395 mil euros nas mesmas condições.

Depois desta escala no Funchal segue para o Mediterrâneo para a época de Verão, estando neste momento com um 'saldo' para o mês de Junho ao preço de 250 mil euros por semana no sul de França.

Arvora a bandeira das Ilhas Caimão.