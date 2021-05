Norberto Ribeiro ausculta população de Machico

O candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal de Machico, Norberto Ribeiro, pretende 'ouvir' a opinião da população do concelho sobre o esperam do futuro daquela localidade.

“A par dos contactos e da auscultação a que demos inicio junto das forças vivas do nosso concelho, é importante criarmos condições que facilitem e motivem a opinião dos nossos munícipes, especialmente dos mais jovens e é também por isso que se justifica esta iniciativa”, aponta o candidato, a propósito do lançamento de uma campanha de auscultação na sua página de candidatura no Facebook, onde os cidadãos de Machico são convidados a participar e a apresentar sugestões para o futuro.

É com recurso a um questionário, que se apresenta dividido por freguesias e que contempla a possibilidade de contributo em diferentes sectores como o turismo, o desporto, as áreas da educação, do social e da cultura e, também, do ambiente, trânsito, urbanismo e ordenamento do território, que a população de Machico é chamada a manifestar as suas opiniões e expectativas, no sentido de complementar as ideias que a coligação defende para o futuro, no momento em que o programa eleitoral está em preparação.

“O nosso objectivo é chegar a toda a população, dos mais jovens aos menos jovens e é evidente que temos a obrigação de criar condições para que essa opinião nos chegue, independentemente da forma”, sublinha o candidato, que acredita que desta forma poderá chegar a mais públicos, particularmente aos mais familiarizados com as novas tecnologias, “sendo fundamental que todos participem e ajudem a construir o nosso projecto, que será, sempre, um projeto de todos e para beneficio de Machico”.

Norberto Ribeiro lembra que tem a proximidade como bandeira e que “só um Executivo que esteja próximo, atento e que saiba ouvir os seus Munícipes é que será capaz de estar à altura dos grandes desafios que o concelho tem por enfrentar”.