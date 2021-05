Vacinação contra a covid-19 já foi retomada no Tecnopolo

A vacinação contra a covid-19 já foi retomada no Madeira Tecnopolo, após duas horas de espera.

A informação foi dada por Pedro Ramos, que adiantou que também em Machico o processo já foi retomado. Na Ribeira Brava, foi necessário adiar as vacinas para domingo.

O secretário regional da Saúde explicou que na origem desta interrupção esteve um "problema no transporte" das vacinas, que fez com que algumas das caixas apresentassem humidade exterior. O transporte é da responsabilidade da farmacêutica, conforme deixou claro o secretário regional da Saúde, esta tarde, à margem da apresentação pública da campanha de sensibilização para a prevenção da covid-19.

"As três caixas que não têm qualquer tipo de dano podem ser rapidamente utilizadas. Em relação às outras duas como as temperaturas se mantêm e o 'lockdown' não foi destruído, é apenas na zona na pega, portanto estamos à espera de uma informação posterior, que provavelmente até ao final do dia podemos obter", explicou.

Em causa estão 23.400 doses da vacina da Pfizer "que vão ser todas rapidamente utilizadas", garante Pedro Ramos. "As pessoas não arredaram pé, porque a informação que foi dada é que estávamos à espera de uma informação da Pfizer e de uma autorização porque havia caixas que estavam sem qualquer tipo de dano, e as pessoas não saíram do Tecnopolo, nem saíram do centro de vacinação de Machico, e aguardaram, e portanto a interrupção foi de apenas algumas horas".