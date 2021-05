Há 50 anos, a Madeira aproveitava algas para fazer negócio

Há 50 anos, na sua 12.ª visita à Madeira, o professor Tore Leving dedicava-se a um estudo aprofundado sobre as algas dos mares da Madeira para as projectar no meios científicos internacionais. À data, ainda estariam por classificar várias espécies do Arquipélago, porque mesmo com a ilha como terreno de estudo para muitos naturalistas, as algas ainda careciam de uma análise dedicada.

Por isso, o então director do Marine Botanical Institute, da Universidade de Gotemburgo, era um assíduo visitante da Madeira para fazer essa investigação. A cidade abria-lhe as portas do Museu Municipal, onde o invbestigador sueco montou um laboratório para as suas análises.

Além disso, a ideia era também fazer negócio com as algas, estudando a possibilidade de comercialização das algas madeirenses.

Conheça esta e outras histórias da Madeira, na edição de 28 de Maio de 1971.