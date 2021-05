Finalmente, a retoma! Saiba o que tem que fazer

A normalidade veio para ficar, apesar de muito ter mudado. As máscaras passaram a ser uma nova realidade, assim como a desinfeção. Se está a pensar abrir as portas do seu negócio, saiba que há alguns pontos a considerar, tais como:

- SE o seu estabelecimento ESTEVE FECHADO durante algum tempo, é imperativo verificar todas as áreas que os seus colaboradores e/ou clientes possam utilizar. Casas de banho, escritórios, salas de reunião, zonas de refeição, máquinas e utensílios, precisam de ser limpos e desinfetados, mas não só. É imperativo, nesta altura, trocar filtros de máquinas de café, encher doseadores de sabão e de álcool gel, colocar papel (quando o mesmo terminar), etc. É de extrema importância que providencie aos seus colaboradores e aos seus clientes as ferramentas certas, para que estes acedam ao seu estabelecimento com as mãos devidamente desinfetadas.

- Seja CONSCIENTE COM A LIMPEZA! A desinfeção veio para ficar, mas o exagero leva ao extremo. E o extremo faz com que deixe de ter tempo para higienizar o seu estabelecimento, com que gaste mais dinheiro em produtos e que a desinfeção não seja eficaz. Foque sim, em higienizar pontos fulcrais, como superfícies de toque frequente, tais como, maçanetas de portas, interruptores, dispensadores, superfícies em contacto com as mãos, torneiras, utensílios e ecrãs touch. Saiba mais sobre este assunto consultando este ARTIGO.

- ESCOLHA bem OS PRODUTOS que utiliza. A vida não está fácil para ninguém e os produtos desinfetantes passaram a fazer parte das nossas rotinas e principalmente, da nossa lista de compras. Mas pense connosco: De que lhe vale apostar num produto que não seja eficaz contra o SARS-CoV-2? Pode ser barato, mas se não é eficaz contra a COVID-19, não vai proteger o seu estabelecimento. Nem os seus funcionários. Nem os seus clientes. Pense no custo e tome a decisão certa. Exija a certificação dos produtos que compra!

- Aposte em PRODUTOS CONCENTRADOS. Produtos concentrados trazem uma grande vantagem para si e para o seu bolso. O facto de fazer bem as diluições ajuda-o a analisar a quantidade de produto que está a gastar. Além disso, garante-lhe que está efetivamente a investir o seu dinheiro em produto, não em água. A maior parte dos produtos que adquirimos em superfícies comerciais são prontos a usar, e grande parte possui apenas 10%, 20% de produto.

Na Seta Verde – Higiene, Lda., apresentamos um conjunto de poderosos desinfetantes, conforme as necessidades dos nossos clientes. Confira:

E-PINE – Superdetergente multiusos, com ação desinfetante e aroma a pinho. Carece de diluição, mas pode ser aplicado com pulverizadores e/ou baldes de esfregonas. Pode ser usado concentrado para limpar e desinfetar casas-de-banho ou locais onde a contaminação possa ser mais ativa. Faz espuma. É imperativo respeitar o tempo de atuação do produto para otimização da sua ação biocida! Tempo de atuação: 15 minutos.

MULTIUSOS DESINFETANTE CTC-13 – detergente multiusos, sem cheiro, respeitando assim as regras do HACCP. Adequado particularmente para áreas de refeições e cozinhas. Também aconselhado para pessoas com intolerâncias a cheiros, ou problemas respiratórios e/ou pulmonares. Diluível para pulverizadores e baldes de esfregonas, aumentando, consequentemente, a sua rentabilidade. Faz espuma. Indicado para pavimentos, bancadas, superfícies e grande parte dos equipamentos de cozinha. Importantíssimo respeitar o tempo de atuação do produto para a sua ação biocida! Tempo de atuação: 15 minutos.

BIOQUAT – desinfetante de base alcoólica, pronto-a-usar. Contém apenas 30% de álcool, já que uma percentagem maior poderia danificar as superfícies desinfetadas. A base é composta por quaternários de amónio, álcool e agentes tensioativos que potenciam consideravelmente a desinfeção. Adequado para utilização a quente ou a frio de superfícies duras ou porosas, principalmente as de toque frequente, como sofás, cortinas, tabliers de veículos e maçanetas de portas, entre outros. Evapora sem deixar vestígios, eliminando bactérias e prevenindo surtos infeciosos. É imperativo respeitar o tempo de atuação do produto para otimização da sua ação biocida! Tempo de atuação: 3 a 5 minutos.

TRIGON – Com ingredientes antibacterianos, é um sabonete líquido e cremoso, mas sem perfume, que garante uma elevada qualidade para a limpeza das mãos. Há que ter presente que a DGS recomenda que as mãos sejam lavadas, durante pelo menos 30 segundos, para que possamos inativar eventuais vírus ou bactérias. Do mesmo modo, é também exigido respeitar o tempo de atuação do produto para a sua ação biocida. Tempo de atuação: 30 a 60 segundos.

A Seta Verde - Higiene, Lda. possui uma oferta variada de produtos da marca Biosoluções®, adequados aos diferentes sectores de atividade, assim como os seguintes serviços:

- Implementação de Sistemas e Planos de Higienização;

- Diagnóstico ao seu Departamento de Housekeeping / Limpeza e Lavandaria;

- Formação gratuita e personalizada;

- Assistência Técnica em 48 horas aos Equipamentos Biosoluções.

A Seta Verde - Higiene, Lda. tem também como objetivo a redução do plástico e a diminuição do seu impacto ambiental, através da recolha de embalagens vazias para reutilização.

