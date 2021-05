Turistas já podem fazer testes rápidos sem pagar nas farmácias da Madeira

A decisão do Governo Regional de estender aos turistas a possibilidade de fazerem testes rápidos de antigénio, para detectar eventuais infecções por SARS-CoV-2, entra hoje em vigor. A Resolução do Conselho de Governo, com essa decisão, foi publicada ontem em jornal oficial e prevê que produza efeitos “no dia seguinte à sua publicação”.

“Não obstante a melhoria da situação epidemiológica na Região, o contexto de abertura ao turismo justifica a necessidade de ajustar políticas e medidas para a prevenção, protecção e segurança sanitárias da população da Região, em defesa da saúde pública”, justifica o executivo.

No entanto, para ter direito ao teste gratuito, é necessário que tenha sido o turista a suportar o teste PCR negativo, que a Madeira exige à entrada. “É intenção do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, permitir que seja assegurada a realização de um teste por TRAg, para a SARS-CoV-2, aos turistas que o solicitem durante a sua estadia na RAM, desde que os mesmos tenham efectuado a expensas próprias, um teste PCR de despiste de infecção por SARS-CoV-2 previamente à chegada aos aeroportos da RAM.”

A medida, como foi explicado quando foi tornada pública, pretende facilitar a vida aos turistas que visitam a Madeira, em especial, àqueles a quem é exigido um teste com resultado negativo, quando regressam à origem.

Neste caso, apenas é considerado o teste rápido de antigénio, mas o Governo regional está também a providenciar para garantir o teste PCR a quantos dele necessitam no regresso aos seus países.

Os testes, tanto para turistas como para madeirenses, podem ser feitos nas seguintes farmácias:

CALHETA

Farmácia do Arco

[email protected] | 291827077

Estrada Regional 222

Farmácia Ponta do Pargo

Rua Dr. Vasco Augusto França 1

[email protected] | 291882080

CÂMARA DE LOBOS

Farmácia Popular

Estrada João Gonçalves Zarco 92

[email protected] | 291942114

FUNCHAL

Farmácia Avenida

Rua do Aljube 51-53

[email protected] | 291201850

Farmácia Botica Inglesa

Rua Câmara Pestana 23-25

[email protected] | 966436565

Farmácia Central

Rua do Bettencourt 6

[email protected] | 291220439

Farmácia Confiança

Santana Largo do Phelps 19

[email protected] | 966735108

Farmácia da Ajuda

Rua Vale da Ajuda 94 Edificio Monumental Palace II

[email protected] | 291762399

Farmácia da Ilha

Rua das Virtudes 38 Bloco B, R/C Fracção R

[email protected] | 291205370

Farmácia da Madalena

Caminho de Santo António 217

[email protected] | 291756665

Farmácia da Nazaré

Avenida do Colégio Militar 25

[email protected] | 965583577

Farmácia do Fórum

Estrada Monumental Edificio Fórum Madeira Torre E piso 0 Loja 392

[email protected] | 291742512

Farmácia do Carmo

Largo do Phelps 8

[email protected] | 965592624

Farmácia Dois Amigos

Rua Câmara Pestana 10A

[email protected] | 965592930

Farmácia Funchal

Rua Dr. Brito Câmara, Centro Comercial La Vie Loja 219-220

[email protected] | 291231174

Farmácia Honorato

Rua da Carreira 62

[email protected] | 291203880

Farmácia Luso Britânica

Rua 5 de Outubro 81

[email protected] | 291222529

Farmácia Madeira

Caminho Santa Quitéria 45, Centro Comercial Madeira Shopping Loja 2005-2006

[email protected] | 291755430

Farmácia Monumental

Estrada Monumental 456-J

[email protected] | 291776860

Farmácia Nacional

Rua dos Ferreiros 60

[email protected] | 291205330

Farmácia Nova da Penteada

Caminho da Penteada 36-A

[email protected] | 291631591

Farmácia São Martinho

Caminho de São Martinho 15-D

[email protected] | 966735183

​MACHICO

Farmácia do Engenho

Caminho do Engenho 23

[email protected] | 291966633

Farmácia Zarco

Rua da Árvore, 13

[email protected]​ail.com | 291965197

PONTA DO SOL

Farmácia Nova Vida

Rua do Serrado da Cruz 2

[email protected] | 291976200

PORTO MONIZ

Farmácia Porto Moniz

Estrada Regional 101, 61 R/C

[email protected] | 291853285

PORTO SANTO​

Farmácia Porto Santo

Rua João Gonçalves Zarco 50

[email protected] | 291980420

RIBEIRA BRAVA

Farmácia dos Dragoeiros

Rua dos Dragoeiros 51 R/C-A

[email protected] | 291957333

Farmácia RibeiraBravense

Rua São Bento 13

[email protected] | 291950010

Farmácia São José

Rua Comandante Camacho de Freitas 393

[email protected] | 291953388

SANTA CRUZ

Farmácia Cristo Rei

Estrada do Garajau 146 B/C

[email protected] | 925600576

Farmácia da Camacha

Rua Maria Ascensão 102

[email protected] | 291922327​​

Farmácia do Caniço

Estrada João Gonçalves Zarco 74

[email protected] | 291930570

Farmácia Esperança

Rua da Praia 3

[email protected] | 291520220

Farmácia Santo Amaro

Av. 2 de agosto de 1996, Edf. Santa Cruz Plaza CG

[email protected] | 291522252

SANTANA

Farmácia do Faial​

Estrada Regional 101 do Faial 63

[email protected] | 291572110

SÃO VICENTE

Farmácia Ponta Delgada

Estrada António de Carvalhal

[email protected] | 291862100 / 961932996