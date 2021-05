Rotundas da Boaventura, Ponta Delgada e Fajã da Areia requalificadas

As rotundas da Boaventura, Ponta Delgada e Fajã da Areia foram alvo de intervenções de recuperação após os fortes danos causados no temporal de 25 de Dezembro último. A requalificação ficou a cargo da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção de Estradas.

A área recuperada corresponde aos jardins situados no interior de cada rotunda, que são delimitadas pela ViaExpresso, totalizando cerca de 1335 metros quadrados. As rotundas assumem um papel fulcral no acesso às freguesias da Boaventura, Ponta Delgada e Fajã da Areia.

Num comunicado enviado à comunicação social, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, informa que a intervenção visou "recuperar a essência destes espaços e dois objectivos estiveram na sua origem: enquadramento do conjunto paisagístico e histórico da freguesia".

Segundo a tutela a requalificação dos espaços envolveu critérios específicos, "tendo em conta a identidade do lugar, através de reinterpretações das intenções e utilização de materiais adequados ao meio"

Na rotunda da Boaventura, foi criado um lago, como forma de relembrar os antigos poços de rega, que é abastecido de forma autónoma, através do curso de água existente a sudoeste. No espaço central do lago foi introduzido um elemento de água em repuxo, inserido numa base cónica formada por pedra, fazendo lembrar um pequeno vulcão quando ligado, através de uma bomba. Na ligação ao lago, foram construídos três canais, revivendo as levadas existentes nesta freguesia, sendo estes canais abastecidos quando o lago atinge a capacidade máxima. Na divisória dos três espaços foram criados canteiros que retractam a agricultura, com espécies resistentes ao clima. No contorno de todo o espaço existe um alinhamento de espécies herbáceas com um revestimento de brita, para prevenir o crescimento de espécies invasoras e permitindo uma manutenção mais vantajosa. O restante espaço foi revestido por relva.

Na rotunda da Ponta Delgada foi colocada uma âncora do Navio ‘A Galera Mardoll’, que naufragou na costa norte da ilha, mais precisamente na freguesia de Ponta Delgada, a 8 de Dezembro de 1877, nos baixios da praia por baixo do actual Hotel Monte Mar Palace. Na parte central da rotunda, foi criada uma plataforma redonda em pedra aparelhada onde foi colocada em destaque a âncora do Navio ‘A Galera Mardoll’. Partindo da circunferência criada em pedra, construiu-se uma estrela, retractando a rosa-dos-ventos em espécies herbáceas resistentes ao clima que se faz sentir na Ponta Delgada. No contorno de todo o espaço há um alinhamento de espécies herbáceas com um revestimento de brita, para prevenir o crescimento de espécies invasoras e permitir uma manutenção mais vantajosa. O restante espaço foi revestido por relva.