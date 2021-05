Há 40 anos República dava aval para ampliação do Aeroporto da Madeira

Em 1981, era Pinto Balsemão primeiro-ministro de Portugal e veio à Madeira com vários temas na carteira.

Um dos mais importantes, nas suas palavras "uma aspiração antiga e justa do povo da Madeira”, era a ampliação da pista de Santa Catarina com o objectivo de internacionalizar os voos de e para a Região.

Alberto João Jardim garantia que a nova pista avançaria “mesmo com as limitações”. O então presidente do Governo Regional afirmava que com o aval do Governo da República, a Região passaria a dispor de cinco milhões de contos, destinados a pagar investimentos que já estavam em curso.

As novidades não ficavam por aqui: foi em Maio de 1981 que se decidiu também um desconto de 5% na TAP para os estudantes madeirenses.

