A ViaLitoral informou que, no próximo dia 29 de Maio, sábado, vai encerrar o nó do Campanário, na via rápida, entre as 8h e as 19 horas.

Este encerramento acontece no nó de entrada e também no de saída, no sentido Ribeira Brava - Machico. Tudo se deve a obras de pavimentação.