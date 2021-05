"É muita cachaça e pouca oração", disse Papa Francisco sobre Brasil

O Papa Francisco disse na quarta-feira, em tom de brincadeira, que o Brasil não tem salvação porque "é muita cachaça e pouca oração", após ser instado a fazer orações pelo país por religiosos que visitavam o Vaticano.

"Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração", disse Francisco sorrindo e em italiano, ao ser abordado pelo padre brasileiro João Paulo Souto Victor no final de uma audiência.

João Paulo Souto Victor havia pedido, também em italiano, que Francisco orasse pelo Brasil. A cena foi gravada por outro padre que estava no local e divulgada nas redes sociais.

Em abril, o líder da Igreja Católica prestou solidariedade ao povo brasileiro devido ao recrudescimento da pandemia de covid-19 num vídeo enviado à Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O religioso apontou que o maior país da América do Sul passa por "uma das provas mais difíceis de sua história" e pediu aos bispos católicos brasileiros que dêem "consolo aos corações em luto pelos familiares, que muitas vezes não puderam sequer despedir-se dos seus entes queridos" devido à pandemia.

No momento em que fez a brincadeira sobre o maior país da América Latina e nação com maior número de católicos do mundo, o papa estava sem máscara e cumprimentava fiéis que esperavam para p ver.

O Papa Francisco tem 84 anos e já tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19.