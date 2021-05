Desporto Escolar regressa para 3.500 alunos de quase 100 escolas da Região

Numa altura em que as condições se apresentam favoráveis à retoma de algumas actividades desportivas, o Desporto Escolar está de regresso.

Vai decorrer durante quatro semanas, entre 31 de Maio e 25 de Junho, através duma prática desportiva organizada e variada, realizada ao ar livre, e respeitando todas as recomendações das autoridades de saúde.

“Serão cerca de 3.500 alunos de quase 100 escolas públicas e privadas da Região, que durante uma manhã / tarde terão oportunidade de experimentar um conjunto de actividades diferentes das que habitualmente desenvolvem nas escolas”, revelou Elmano Santos, responsável pela Direção de Serviços do Desporto Escolar, durante a apresentação que decorreu hoje, na Quinta Magnólia.

Desta forma, alunos de todos os ciclos de ensino terão oportunidade de experimentar diferentes actividades e modalidades desportivas de baixo risco tais como: actividades náuticas (vela, sup, canoagem e socorro no Mar); boccia; actividades rítmicas expressivas, orientação; desportos de raquete (ténis e padel); cross training; laser run; disco golfe e basebol.

As duas primeiras semanas serão destinadas aos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário. As duas últimas destinam-se a alunos do 1.º Ciclo

Sistema de testagem permite prática segura

O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia realçou “a importância do desporto e da actividade física no quotidiano e particularmente em contexto escolar”, revelando por isso “enorme satisfação na retoma das actividades do desporto escolar”.

Jorge Carvalho destacou o facto de se manter “um sistema de testagem junto dos alunos, nas escolas, que permite também uma prática segura e uma monitorização mais aprimorada das situações que eventualmente possam ocorrer nos estabelecimentos de ensino”.