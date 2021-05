A 4.ª edição do Roadshow Net Viva & Segura regressa às escolas da Madeira esta quinta-feira, pelas 11h40, desta vez em formato digital. A iniciativa nasceu de uma parceria da DECOJovem e da DECO PROTESTE com a Google para promover a literacia digital e incentivar os jovens a aceder à internet de forma segura.

Em Maio, a Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, Escola básica e Secundária de Santa Cruz e a Escola Secundária Francisco Franco são as escolas eleitas.

A segurança, a privacidade e o respeito são três eixos a explorar nas oito conferências programadas para a Região e que vão contar com actividades dirigidas a toda a comunidade educativa, num formato dinâmico, interactivo e divertido. Nas conferências estarão presentes diferentes especialistas para informar, discutir e reflectir sobre temas do mundo digital.

Apontado como um dos fenómenos que mais incomoda os estudantes na interação com a Internet, cyberbullying será um dos assuntos debatidos. Em comunicado, a DECO explica que mais acesso à Internet contribuiu para o aumento de casos, especialmente, porque permite que os seus autores o façam de forma anónima.

O Inquérito Kids Online, realizado em 2018, demonstra que 64% dos entrevistados de 9-17 anos já foram alvo de bullying online recebendo mensagens desagradáveis, como também mostrou que uma em cada seis crianças e jovens que experienciaram cyberbullying (16%) teve de fazer coisas que não queria.

Para o combater o cyberbullying, é necessário fazê-lo de uma forma planeada, envolvendo a escola, os vários profissionais de educação, as turmas e os estudantes, garantindo que se comprometem com um conjunto de cláusulas que vão no sentido do respeito pelo outro e da não violência, lê-se na mesma nota.

Este e outros temas vão estar em discussão e reflexão nas conferências NET Viva e Segura.

A iniciativa vai contar com a presença cerca de 333 alunos.