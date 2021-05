SESARAM realiza cinco cirurgias em Urologia

O SESARAM realizou cinco cirurgias 'Percutâneas da Litíase Renal Complexa' no Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça. As intervenções aconteceram nos dias 13 e 14 de Maio e permitiram a formação dos elementos do Serviço de Urologia do SESARAM, tornando-os autónomos na execução desta técnica.

Através de um comunicado enviado à redacção, o Serviço de Saúde da RAM explica que a Nefrolitotomia Percutânea consiste "numa cirurgia que permite a remoção de cálculos volumosos - maiores que dois ou três centímetros, directamente do rim".

A técnica minimamente invasiva é menos dolorosa no pós-operatório e possibilita um menor tempo de internamento. O procedimento tem evoluído nos últimos anos, quer na na realização do acesso ao rim, como dos equipamentos instrumentais e meios imagiológicos disponíveis.

O serviço alerta ainda que estes cálculos, quando não tratados, podem levar a complicações significativas com a destruição do rim, causando insuficiência renal e eventual necessidade de diálise.

As cirurgias foram realizadas pelo director e respectivos médicos do Serviço de Urologia do SESARAM, Ferdinando Pereira, Duarte Saunders, Artur Real, Jorge Lima e João Vital, com a colaboração do director e de um médico do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, Sérgio Alexandre Pereira e José Palma dos Reis. Os anestesistas do Serviço de Saúde Regional a participarem nestas cirurgias foram Regina Rodrigues e Mauro Carvalho Mendonça.

A realização destas cirurgias vem permitir que os elementos do Serviço de Urologia do SESARAM, possam executar a técnica de forma autónoma, evitando a deslocação dos utentes para fora da Região, com todos os inconvenientes pessoais, familiares e financeiros inerentes.