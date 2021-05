SRAAC realiza amanhã a ‘Cerimónia de Entrega dos Prémios GEA’

A cerimónia realiza-se a partir das 12 horas de 21 de Maio e contará com a presença dos secretários regionais do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, e de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

O Concurso Escolar GEA Terra Mãe, promovido pela SRAAC, oferece às escolas da região um maior enriquecimento dos saberes e dos comportamentos relativos à conservação da natureza, em concreto na vertente geológica.

Na sexta edição do Concurso, alunos e professores trabalharam sobre a temática “Territórios UNESCO e as Alterações Climáticas: desafios e soluções”. O desafio foi estabelecer a relação entre a natureza (conservação), da qual faz parte a geodiversidade, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 – Ação Climática (Objetivos da Agenda 2030).

Concorreram, ao todo, 25 escolas com 127 trabalhos, de sete concelhos da região. O total de alunos que participaram, este ano lectivo, ronda os 400, com frequência desde o Infantário/Pré-Escolar; Ensino básico (1.º, 2.º e 3.º Ciclo) ao Secundário.