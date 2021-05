DIÁRIO e Hospital da Luz juntam-se para oferecer rastreios cardiovasculares

A pensar na saúde dos nossos leitores, o DIÁRIO junta-se ao Hospital da Luz para oferecer rastreios cardiovasculares gratuitos, estas quinta e sexta-feira, entre as 9 e as 11 horas, em frente à Loja do DIÁRIO da Rua Fernão Ornelas.

Para isso, só precisa de apresentar a edição do dia do DIÁRIO e aguardar para fazer o seu rastreio gratuitamente.

A iniciativa, que acumula com outras campanhas em vigor, faz parte de várias acções que marcam o mês do coração.