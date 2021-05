Muito tráfego automóvel dificulta esta manhã

Bom dia.

A boa notícia desta manhã é que, até agora, não há registo de grandes ocorrências, além de muito tráfego automóvel, nomeadamente na via rápida e, também, nos acessos ao centro do Funchal.

No centro do Funchal, o trânsito corre com bastante demora, nomeadamente na Cota 40, praticamente desde a zona de Sã João, passando pela rotunda da Cruz Vermelha e viaduto que atravessa a ribeira de Santa Luzia.

Foto Google Maps

De resto, o pára-arranca habitual de mais uma manhã.

Foto Google Maps

De volta à via rápida, atenção às várias intervenções previstas pela concessionária Via Litoral apenas para o dia de hoje.

Listagem de intervenções da Via Litoral para esta quarta-feira.

Principal destaque a intervenção na via para reparação do asfalto nos ramos de entrada e saída do Campanário, sendo que para é "necessário encerrar ao trânsito" no nó que dá acesso àquela freguesia, mais precisamente no sentido Machico - Ribeira Brava, situação que condiciona a circulação entre as 8h00 e as 19h00.